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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 74102 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 97687 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 115727 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 150815 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 198993 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 195026 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 282456 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 332603 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

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2 марта, 17:42 • 143223 просмотра

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Актуальное
Украина впервые за 70 лет членства возглавила Дунайскую комиссию

Украина впервые за 70 лет членства возглавила Дунайскую комиссию

Киев  •  УНН

 • 18555 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Посол Украины в Венгрии Любовь Непоп возглавит Дунайскую комиссию - межгосударственный орган, который согласовывает режим судоходства на Дунае. Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.

"Впервые за 70 лет членства Украины возглавила Дунайскую комиссию. Председателем на 2021-2023 годы избрана наша госпожа посол в Венгрии Любовь Непоп", - написал министр.

Дипломат подчеркнул, что председательство Украины является "признанием авторитета нашего государства в регионе, которое будет способствовать ее евроинтеграции и экономическому развитию".

Напомним, ранее главой бюджетного комитета Постоянного арбитражного суда в 2021 года был избран Посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов.

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