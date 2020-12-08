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Посол України в Нідерландах очолив комітет Постійного арбітражного суду

Посол України в Нідерландах очолив комітет Постійного арбітражного суду

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. Очільником Бюджетного комітету Постійного арбітражного суду на 2021 рік став Посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов. Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України, інформує УНН.

“8 грудня посла України в Королівстві Нідерланди Всеволода Ченцова обрано на посаду голови Бюджетного комітету Постійного арбітражного суду на 2021 рік. Постійний арбітражний суд — найстаріша установа у світі для мирного вирішення спорів зі штаб-квартирою у м. Гаага, Нідерланди. Минулого року під її егідою розглядалося близько 200 міждержавних, комерційних та інвестиційних спорів”, - зазначили в МЗС.

Повідомляється, що окрім арбітражних проваджень, суд також надає послуги з медіації, примирення та інших мирних засобів вирішення спорів. Бюджетний комітет відповідає за фінансову політику та бюджетні аспекти роботи суду. До його складу входять усі 122 держави-члени арбітражного суду, а голова обирається на щорічній основі.

“До обов’язків голови комітету входять, зокрема, координація засідань, проведення консультацій з державами-членами, підготовка офіційних документів у взаємодії з бюро суду. Україна вдячна державам-членам за довірену їй роль і готова до співпраці з іншими керівними органами суду з метою просування інституту мирного вирішення спорів”, - підсумували в відомстві.

Нагадаємо, в кінці листопада дипломати з України і Нідерландів висадили у Києві 100 тис. тюльпанів на честь Героїв Небесної Сотні.

Українські Національні Новини

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