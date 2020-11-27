Дипломати з України і Нідерландів висадили у Києві 100 тис. тюльпанів на честь Героїв Небесної Сотні
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Сьогодні у Києві біля будівлі Міністерства закордонних справ України на Михайлівській площі та на Майдані Незалежності українські дипломати разом із співробітниками Посольства Королівства Нідерланди в Україні висадили понад 100 тисяч тюльпанів на честь Героїв Небесної Сотні. Про це повідомляє пресслужба МЗС України, передає УНН.
“Нідерланди подарували Києву квітку-символ своєї країни на знак пам’яті подвигу героїв Революції Гідності”, — повідомили в пресслужбі.
Зазначається, що у період цвітіння квітів у квітні 2021 року планується провести низку заходів культурного та економічного-інвестиційного спрямування, зокрема “Фестиваль тюльпанів” та Українсько-Нідерландський бізнес форум.
Так, у заході взяли участь почесний консул України в Амстердамі Еміль де Севрен Жакет, який виступив ініціатором акції, заступник голови Київської державної адміністрації Олександр Харченко, співробітники МЗС України та Посольства Королівства Нідерланди в Україні.
Проєкт реалізується за підтримки Посольства України в Нідерландах, КМДА та головного партнеру заходу — компанії Міжнародні авіалінії України.
Як повідомляв УНН, у день Гідності та Свободи 21 листопада від імені президента Володимира Зеленського під пам’ятним хрестом, де під час Революції Гідності загинули активісти Майдану, було встановлено кошик з квітами.
Таким чином Зеленський вшанував пам’ять Героїв Небесної Сотні, перебуваючи при цьому на самоізоляції через інфікування коронавірусом.