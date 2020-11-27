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Дипломати з України і Нідерландів висадили у Києві 100 тис. тюльпанів на честь Героїв Небесної Сотні

Київ • УНН

 • 12720 перегляди

КИЇВ. 27 листопада. УНН. Сьогодні у Києві біля будівлі Міністерства закордонних справ України на Михайлівській площі та на Майдані Незалежності українські дипломати разом із співробітниками Посольства Королівства Нідерланди в Україні висадили понад 100 тисяч тюльпанів на честь Героїв Небесної Сотні. Про це повідомляє пресслужба МЗС України, передає УНН.

“Нідерланди подарували Києву квітку-символ своєї країни на знак пам’яті подвигу героїв Революції Гідності”, — повідомили в пресслужбі.

Зазначається, що у період цвітіння квітів у квітні 2021 року планується провести низку заходів культурного та економічного-інвестиційного спрямування, зокрема “Фестиваль тюльпанів” та Українсько-Нідерландський бізнес форум.

Так, у заході взяли участь почесний консул України в Амстердамі Еміль де Севрен Жакет, який виступив ініціатором акції, заступник голови Київської державної адміністрації Олександр Харченко, співробітники МЗС України та Посольства Королівства Нідерланди в Україні.

Проєкт реалізується за підтримки Посольства України в Нідерландах, КМДА та головного партнеру заходу — компанії Міжнародні авіалінії України.

Як повідомляв УНН, у день Гідності та Свободи 21 листопада від імені президента Володимира Зеленського під пам’ятним хрестом, де під час Революції Гідності загинули активісти Майдану, було встановлено кошик з квітами.

Таким чином Зеленський вшанував пам’ять Героїв Небесної Сотні, перебуваючи при цьому на самоізоляції через інфікування коронавірусом.

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