Зеленський кошиком з квітами вшанував пам'ять Героїв Небесної Сотні

“У День Гідності та Свободи, 21 листопада відбулося вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні від імені Президента України Володимира Зеленського”, — повідомили в Офісі президента.

Так, на Алеї Героїв Небесної Сотні в місті Києві було встановлено кошик квітів до пам’ятного хреста на місці загибелі активістів Майдану.

“Протягом 29 років незалежності України відбулася низка революцій: українці відстоювали європейський вектор розвитку, захист демократичних цінностей, прав та свобод людини, а також досягнення гідного рівня життя і праці громадян. Непереможним є лише той народ, який по-справжньому цінує свободу й гідність. Ми повинні узагальнити та переосмислити моральний досвід різних поколінь українців, які боролися за демократичні цінності, права та свободи”, — сказав Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні, 21 листопада, в Україні відзначають День Гідності та Свободи — день початку подій, які стали для України історичними: Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013 року.