Зеленський кошиком з квітами вшанував пам'ять Героїв Небесної Сотні
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. У день Гідності та Свободи від імені президента Володимира Зеленського під пам’ятним хрестом, де під час Революції Гідності загинули активісти Майдану, було встановлено кошик з квітами. Таким чином Зеленський вшанував пам’ять Героїв Небесної Сотні, перебуваючи при цьому на самоізоляції через інфікування коронавірусом. Про це повідомляє УНН із посиланням на Офіс Президента України.
“У День Гідності та Свободи, 21 листопада відбулося вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні від імені Президента України Володимира Зеленського”, — повідомили в Офісі президента.
Так, на Алеї Героїв Небесної Сотні в місті Києві було встановлено кошик квітів до пам’ятного хреста на місці загибелі активістів Майдану.
“Протягом 29 років незалежності України відбулася низка революцій: українці відстоювали європейський вектор розвитку, захист демократичних цінностей, прав та свобод людини, а також досягнення гідного рівня життя і праці громадян. Непереможним є лише той народ, який по-справжньому цінує свободу й гідність. Ми повинні узагальнити та переосмислити моральний досвід різних поколінь українців, які боролися за демократичні цінності, права та свободи”, — сказав Зеленський.
Нагадаємо, сьогодні, 21 листопада, в Україні відзначають День Гідності та Свободи — день початку подій, які стали для України історичними: Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013 року.