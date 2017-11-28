Україна виконує УА з ЄС без формалізованої європейської перспективи - Клімкін

"Ми зараз виконуємо угоду про асоціацію, оскільки я вів по ній переговори, я знаю, що там написано, таку ж саму за змістом, яка була у нових країн-членів ЄС. Але ми виконуємо на фоні війни з Росією. І ми виконуємо на фоні, коли в нас поки що немає формалізованої європейської перспективи", - наголосив міністр.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Угода про асоціацію з ЄС виконана на 15%

Тому Клімкін закликав "комплексно бачити зміну системи України, українського суспільства, економіки , політикуму, яка приведе український проект і стане важливою для європейського проекту".

"Це, насправді, велика політика. І Росія іноді розуміє це краще, ніж дехто з європейських політиків. Хоча я бачу реальний прогрес у розумінні цього багатьма навіть тими, хто обіймав обережну позицію. Зараз є чіткий наратив, що Європа має знайти себе і вона має знайти себе разом з Україною", - підкреслив він.

Нагадаємо, Угода про асоціацію між Україною і ЄС запрацювала у повному обсязі з 1 вересня. Її підписання відбувалося у два етапи. 21 березня 2014 року підписали політичну часту. А вже 27 червня того ж року - економічну. Угоду синхронно ратифікували обидва - український і європейський - парламенти 16 вересня 2014 року.