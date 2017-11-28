Украина выполняет СА с ЕС без формализованной европейской перспективы - Климкин

"Мы сейчас выполняем соглашение об ассоциации, поскольку я вел по ней переговоры, я знаю, что там написано, такую ​​же по содержанию, которая была в новых стран-членов ЕС. Но мы выполняем на фоне войны с Россией. И мы выполняем на фоне, когда у нас пока нет формализованной европейской перспективы", - подчеркнул министр.

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Поэтому Климкин призвал "комплексно видеть изменение системы Украины, украинского общества, экономики, политикума, которое приведет украинский проект и станет важным для европейского проекта".

"Это, действительно, большая политика. И Россия иногда понимает это лучше, чем некоторые из европейских политиков. Хотя я вижу реальный прогресс в понимании этого многими даже теми, кто занимал осторожную позицию. Сейчас есть четкий наратив, что Европа должна найти себя и она должен найти себя вместе с Украиной", - подчеркнул он.

Напомним, Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС заработала в полном объеме с 1 сентября. Его подписание происходило в два этапа. 21 марта 2014 подписали политическую частую. А уже 27 июня того же года - экономическое. Соглашение синхронно ратифицировали оба - украинский и европейский - парламенты 16 сентября 2014.