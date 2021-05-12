Україна виходить із чергової угоди СНД
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Кабінет Міністрів України на виїзному засіданні у середу ухвалив проект Закону України “Пpo вихід з Угоди про співробітництво та взаємодопомогу в митних справах від 15 квітня 1994 року” та проект відповідного розпорядження КМУ, передає кореспондент УНН.
Деталі
Законопроект передбачає припинення для України дії Угоди про співробітництво та взаємодопомогу в митних справах, укладеної 15 квітня 1994 року в Москві та ратифікованої Радою 15 грудня 1999 року.
Згідно з пояснювальною запискою, прийняття документу є необхідною умовою для подальшого інформування депозитарію (Виконкому СНД). Передбачається, що з реалізацією проекту акту договірно-правова база у митній сфері приводиться у відповідність із актуальним станом відносин у рамках СНД.
Що було раніше
На минулому засіданні Кабінет міністрів підтримав проект закону про вихід України з Угоди про створення Міждержавного резерву біопрепаратів і інших засобів захисту тварин у державах-учасницях Співдружності Незалежних держав.