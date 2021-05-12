Україна виходить із чергової угоди СНД

Деталі

Законопроект передбачає припинення для України дії Угоди про співробітництво та взаємодопомогу в митних справах, укладеної 15 квітня 1994 року в Москві та ратифікованої Радою 15 грудня 1999 року.

Згідно з пояснювальною запискою, прийняття документу є необхідною умовою для подальшого інформування депозитарію (Виконкому СНД). Передбачається, що з реалізацією проекту акту договірно-правова база у митній сфері приводиться у відповідність із актуальним станом відносин у рамках СНД.

Що було раніше

На минулому засіданні Кабінет міністрів підтримав проект закону про вихід України з Угоди про створення Міждержавного резерву біопрепаратів і інших засобів захисту тварин у державах-учасницях Співдружності Незалежних держав.



