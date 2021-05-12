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Україна виходить із чергової угоди СНД

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 травня. УНН. Кабінет Міністрів України на виїзному засіданні у середу ухвалив проект Закону України “Пpo вихід з Угоди про співробітництво та взаємодопомогу в митних справах від 15 квітня 1994 року” та проект відповідного розпорядження КМУ, передає кореспондент УНН.

Україна виходить із чергової угоди СНД

Деталі

Законопроект передбачає припинення для України дії Угоди про співробітництво та взаємодопомогу в митних справах, укладеної 15 квітня 1994 року в Москві та ратифікованої Радою 15 грудня 1999 року.

Згідно з пояснювальною запискою, прийняття документу є необхідною умовою для подальшого інформування депозитарію (Виконкому СНД). Передбачається, що з реалізацією проекту акту договірно-правова база у митній сфері приводиться у відповідність із актуальним станом відносин у рамках СНД.

Що було раніше

На минулому засіданні Кабінет міністрів підтримав проект закону про вихід України з Угоди про створення Міждержавного резерву біопрепаратів і інших засобів захисту тварин у державах-учасницях Співдружності Незалежних держав.

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