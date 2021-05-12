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Украина выходит из очередного соглашения СНГ

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 мая. УНН. Кабинет Министров Украины на выездном заседании в среду одобрил проект Закона Украины "О выходе из Соглашения о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах от 15 апреля 1994 года" и проект соответствующего распоряжения КМУ, передает корреспондент УНН.

Украина выходит из очередного соглашения СНГ

Детали

Законопроект предусматривает прекращение для Украины действия Соглашения о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах, заключенного 15 апреля 1994 года в Москве и ратифицированного Радой 15 декабря 1999 года.

Согласно пояснительной записке, принятие документа является необходимым условием для дальнейшего информирования депозитария (Исполкома СНГ). Предполагается, что с реализацией проекта акта договорно-правовая база в таможенной сфере приводится в соответствие с актуальным состоянием отношений в рамках СНГ.

Что было раньше

На прошлом заседании Кабинет министров поддержал проект закона о выходе Украины из Соглашения о создании Межгосударственного резерва биопрепаратов и других средств защиты животных в государствах-участниках Содружества Независимых государств.

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