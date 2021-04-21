Україна виходить із ще однієї угоди СНД
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Кабінет міністрів на засіданні у середу підтримав проект закону про вихід України з Угоди про створення Міждержавного резерву біопрепаратів і інших засобів захисту тварин у державах-учасницях Співдружності Незалежних держав, передає кореспондент УНН.
Деталі
За даними авторів документу, на сьогодні місце зберігання державного резерву біопрепаратів і інших засобів захисту тварин у державах-учасницях СНД розташоване на території Російської Федерації.
Номенклатура препаратів, включених до Резерву, оріентована на захворювання, які мають місце на території РФ.
Зазначається, що протягом останніх 10 років Україна не використовувала біопрепарати та інші засоби захисту тварин.
Що було раніше
Нагадаємо, минулого тижня Кабінет міністрів підтримав вихід з Угоди та протоколу про правила визначення походження товарів країн, що розвиваються, при наданні тарифних преференцій у рамках Загальної системи преференцій.