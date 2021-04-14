Україна виходить з ще однієї угоди СНД

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"Сьогодні Кабмін схвалив проєкт закону "Про вихід з деяких міжнародних договорів України, укладених у рамках Співдружності Незалежних Держав" та проект відповідного розпорядження Кабінету Міністрів України", - написав Мокан.

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За його словами, дану угоду було укладено з метою здійснення заходів зі створення єдиної міжнародно-правової бази в межах СНД з питань визначення походження товарів країн, що розвиваються, правил визначення таких товарів при наданні тарифних преференцій у межах Загальної системи преференцій.

"Проектом акта передбачається припинення дії Угоди про Правила визначення походження товарів країн, що розвиваються, при наданні тарифних преференцій у рамках Загальної системи преференцій. Також Протоколу про внесення змін і доповнень до Правил визначення походження товарів країн, що розвиваються, при наданні тарифних преференцій у рамках Загальної системи преференцій, передбачених Угодою від 12 квітня 1996-го року", - зазначив Мокан.

Доповнення

3 березня Кабінет міністрів України ухвалив проект закону про вихід України з Угоди щодо співробітництва у розвитку та використанні систем стільникового рухомого зв’язку.



Кабінет міністрів погодив припинення дії Угоди про координацію міждержавних відносин у галузі поштового та електричного зв’язку СНД.