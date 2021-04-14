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Украина выходит из еще одного соглашения СНГ

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КИЕВ. 14 апреля. УНН. Кабинет министров поддержал выход из Соглашения и протокола о правилах определения происхождения товаров развивающихся стран при предоставлении тарифных преференций в рамках Общей системы преференций. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде, народный депутат Василий Мокан в своем Telegram-канале, передает УНН.

Цитата:

"Сегодня Кабмин одобрил проект закона "О выходе из некоторых международных договоров Украины, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств" и проект соответствующего распоряжения Кабинета Министров Украины", - написал Мокан.

Детали

По его словам, данное соглашение было заключено с целью осуществления мероприятий по созданию единой международно-правовой базы в рамках СНГ по вопросам определения происхождения товаров развивающихся стран, правил определения таких товаров при предоставлении тарифных преференций в рамках Общей системы преференций.

"Проектом акта предусматривается прекращение действия Соглашения о Правилах определения происхождения товаров развивающихся стран при предоставлении тарифных преференций в рамках Общей системы преференций. Также Протокола о внесении изменений и дополнений в Правила определения происхождения товаров развивающихся стран при предоставлении тарифных преференций в рамках общей системы преференций, предусмотренных Соглашением от 12 апреля 1996 года", - отметил Мокан.

Дополнение

3 марта Кабинет министров Украины одобрил проект закона о выходе Украины из Соглашения о сотрудничестве в развитии и использовании систем сотовой подвижной связи.

Кабинет министров согласовал прекращение действия Соглашения о координации межгосударственных отношений в области почтовой и электрической связи СНГ.

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