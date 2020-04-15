Україна відреагувала на перемир’я у Ємені
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Україна привітала рішення Коаліційних сил з відновлення конституційного ладу в Ємені на чолі з Королівством Саудівська Аравія щодо припинення бойових дій на єменському напрямі. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МЗС України.
“Україна вітає рішення Коаліційних сил з відновлення конституційного ладу в Ємені на чолі з Королівством Саудівська Аравія щодо припинення бойових дій на єменському напрямі. Подібний крок розглядається в Україні як важливий поступ до відновлення довіри між сторонами протистояння, а в подальшій перспективі — політичного врегулювання затяжного конфлікту та встановлення довгоочікуваного миру”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що в Україні підтримують посередницькі зусилля Спеціального представника Генерального Секретаря ООН з питань Ємену Мартіна Гріффітса з врегулювання конфлікту в Ємені на основі відповідних резолюцій Ради Безпеки, зокрема 2216 (2015), та підкреслюють важливу роль Місії ООН із підтримки Угоди щодо Худейди.
Нагадаємо, коаліція на чолі з Саудівською Аравією анонсувала перемир’я в Ємені.