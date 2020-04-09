Саудівська коаліція анонсувала перемир'я у Ємені
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Коаліція на чолі з Саудівською Аравією анонсувала перемир’я в Ємені з полудня 9 квітня. Про це УНН повідомляє з посиланням на Радіо Свобода.
Перемир’я має тривати два тижні і може бути продовжене, повідомив речник коаліції полковник Туркі аль-Малкі. Він зазначив, що частково перемир’я оголосили, щоб уникнути потенційного спалаху коронавірусу.
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш у березні закликав оголосити перемир’я у всіх глобальних конфліктах через пандемію коронавірусу. Особливо він попросив припинити бойові дії в Ємені.
Генсек ООН привітав анонсоване перемир’я, заявивши, що “це може допомогти просунутися в зусиллях щодо миру та реакції країни на пандемію COVID-19”.
Спеціальний представник ООН Мартін Ґріффітс також привітав перемир’я та закликав сторони досягти прогресу на шляху до всеохоплюючого та суттєвого миру.
Наразі незрозуміло, чи підтримуваний Іраном повстанський рух хуситів погодиться на перемир’я. Їхній речник Мохаммед Абдулсалам заявив, що хусити надіслали до ООН своє бачення, яке включає закінчення війни. За його словами, пропозиції руху “стануть фундаментом політичного діалогу та перехідного періоду”.
Через кілька годин після анонсування перемир’я державне телебачення Саудівської Аравії заявило, що повстанці хусити запустили балістичну ракету по єменському місту Маріб. Водночас у повстанському русі заявили, що коаліція завдала ударів по провінціях Хадджа й Саада.
У Ємені з кінця 2014 року триває збройний конфлікт, який розпочався після повалення повстанцями уряду.
Нагадаємо, наприкінці березня по столиці Саудівської Аравії були випущені кілька ракет.