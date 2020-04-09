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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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Саудовская коалиция анонсировала перемирие в Йемене

Саудовская коалиция анонсировала перемирие в Йемене

Киев  •  УНН

 • 15060 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Коалиция во главе с Саудовской Аравией анонсировала перемирие в Йемене с полудня 9 апреля. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Радио Свобода.

Перемирие должно продолжаться две недели и может быть продлено, сообщил представитель коалиции полковник Турки аль-Малки. Он отметил, что частично перемирие объявили, чтобы избежать потенциальной вспышки коронавируса.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в марте призвал объявить перемирие во всех глобальных конфликтах из-за пандемии коронавируса. Особенно он попросил прекратить боевые действия в Йемене.

Генсек ООН поздравил анонсированное перемирие, заявив, что "это может помочь продвинуться в усилиях по миру и реакции страны на пандемию COVID-19".

Специальный представитель ООН Мартин Гриффитс также поздравил перемирие и призвал стороны достичь прогресса на пути к всеобъемлющему и существенному миру.

Пока неясно, согласится ли на перемирие поддерживаемое Ираном повстанческое движение хусит. Их представитель Мохаммед Абдулсалам заявил, что хуситы направили в ООН свое видение, которое включает завершение войны. По его словам, предложения движения "станут фундаментом политического диалога и переходного периода".

Через несколько часов после анонсирования перемирия государственное телевидение Саудовской Аравии заявило, что повстанцы хуситы запустили баллистическую ракету по йеменскому городу Мариб. В то же время в повстанческом движении заявили, что коалиция нанесла удары по провинциям Хадджа и Саада.

В Йемене с конца 2014 года продолжается вооруженный конфликт, который начался после свержения повстанцами правительства.

Напомним, в конце марта по столице Саудовской Аравии были выпущены несколько ракет.

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