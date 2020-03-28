По столиці Саудівської Аравії були випущені кілька ракет
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Дві ракети були перехоплені саудівськими ППО в небі над столицею Саудівської Аравії Ер-Ріядом. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал Al Hadath.
За свідченням очевидців, в столиці було чути сильний вибух.
Передбачається, ракети були запущені бойовиками з єменського руху "Ансар Аллах" (хусити).
Інформації про жертви і постраждалих немає.
Ще одна ракета була збита силами протиповітряної оборони на саудівським містом Джізаном, розташованим поблизу кордону з Єменом.
Нагадаємо, у Саудівській Аравії через коронавірус ізолювали шиїтський регіон Катіф.