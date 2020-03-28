По столице Саудовской Аравии были выпущены несколько ракет
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Две ракеты были перехвачены саудовскими ПВО в небе над столицей Саудовской Аравии Эр-Риядом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал Al Hadath.
По свидетельству очевидцев, в столице был слышен мощный взрыв.
Предполагается, ракеты были запущены боевиками из йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы).
Информации о жертвах и пострадавших нет.
Еще одна ракета была сбита силами противовоздушной обороны на саудовским городом Джизаном, расположенным вблизи границы с Йеменом.
Напомним, в Саудовской Аравии из-за коронавируса изолировали шиитский регион Катиф.