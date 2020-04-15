Украина отреагировала на перемирие в Йемене
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Украина приветствовала решение коалиционных сил по восстановлению конституционного строя в Йемене во главе с Королевством Саудовская Аравия о прекращении боевых действий на йеменском направлении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
“Украина приветствует решение коалиционных сил по восстановлению конституционного строя в Йемене во главе с Королевством Саудовская Аравия о прекращении боевых действий на йеменском направлении. Подобный шаг рассматривается в Украине как важный прогресс к восстановлению доверия между сторонами противостояния, а в дальнейшей перспективе — политического урегулирования затяжного конфликта и установления долгожданного мира”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что в Украине поддерживают посреднические усилия Специального представителя Генерального секретаря ООН по вопросам Йемена Мартина Гриффитса по урегулированию конфликта в Йемене на основе соответствующих резолюций Совета Безопасности, в частности 2216 (2015), и подчеркивают важную роль Миссии ООН по поддержке Соглашения о Худейды.
Напомним, коалиция во главе с Саудовской Аравией анонсировала перемирия в Йемене.