Україна виборола одразу дві медалі на ЧЄ зі спортивної ходьби
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Українська команда виборола одразу дві медалі на Чемпіонаті Європи зі спортивної ходьби. Про це пише УНН з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.
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"Дві медалі здобули українські "скороходи" на чемпіонаті Європи зі спортивної ходьби, що відбувся у чеському місті Подєбради", - написали в Мінмолодьспорту.
Так, жіноча команда України у складі Людмили Оляновської, Олени Собчук та Ганни Шевчук виборола срібну нагороду на дистанції 20 км у командному заліку.
Василина Сидорчук, Аліна Цвілій та Валентина Наявко стали бронзовими призерками на дистанції 35 км у командному заліку.
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