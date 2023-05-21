Украина завоевала сразу две медали на ЧЕ по спортивной ходьбе
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. Украинская команда завоевала сразу две медали на Чемпионате Европы по спортивной ходьбе. Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.
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"Две медали завоевали украинские "скороходы" на чемпионате Европы по спортивной ходьбе, который состоялся в чешском городе Подебрады", - написали в Минмолодежьспорта.
Так, женская команда Украины в составе Людмилы Оляновской, Елены Собчук и Анны Шевчук завоевала серебряную награду на дистанции 20 км в командном зачете.
Василиса Сидорчук, Алина Цвилий и Валентина Наявко стали бронзовыми призерами на дистанции 35 км в командном зачете.
Напомним
Украинская всадница заняла третье место на этапе Кубка мира по конкуру.