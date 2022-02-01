Україна вакцинувала бустером від COVID-19 вже понад 350 тис. людей
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримали понад 14,64 мільйона людей, бустерну дозу вакцини - 356 тисяч осіб. При цьому загалом зробили понад 30,36 мільйона щеплень, за останню добу з яких - майже 66 тисяч. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.
Деталі
За добу 31 січня в Україні 65 655 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 23 278 людей, другу дозу – 25 525 людей, додаткову дозу отримали 480 людей, бустерну дозу – 16 372 людини.
Від початку вакцинальної кампанії отримали першу дозу – 15 347 951 людина, отримали дві дози – 14 645 012 людей, отримали додаткову дозу – 17 175 людей, бустерну дозу – 356 098 людей. Загалом проведено 30 366 236 щеплень.
Доповнення
В Україні триває 5-й етап кампанії з вакцинації проти COVID-19, на якому щепитися можуть усі охочі українці віком від 18 років. Діти від 12 років можуть щеплюватися від COVID-19 з середини жовтня 2021 року.
13 грудня в Україні була введена додаткова доза вакцини для людей з важкими супутніми хворобами. Щеплювати нею почали 16 грудня.
22 грудня в Україні запровадили ревакцинацію - бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для медичних працівників та працівників будинків інтернатного типу. Щеплювати нею почали 24 грудня.
На усіх щеплених поширили бустерну вакцинацію 6 січня.