Украина вакцинировала бустером от COVID-19 уже более 350 тыс. человек

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили более 14,64 миллиона людей, бустерную дозу вакцины - 356 тысяч человек. При этом в целом сделали более 30,36 миллиона прививок, за последние сутки из которых - почти 66 тысяч. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.