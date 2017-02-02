Україна в січні наростила імпорт газу з Європи в 1,6 раза
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Україна в січні поточного року збільшила обсяги імпортованого газу з Європи до рівня 1,455 млрд куб. м, що в 1,6 рази (на 59,4%) більше за показники аналогічного періоду минулого року, передає УНН з посиланням на прес-службу ПАТ "Укртрансгаз".
Як зазначається, традиційно найбільше блакитного палива надходило по словацькому газотранспортному коридору – 1,3 млрд кубометрів, а по угорському та польському - по 0,1 млрд куб. м.
Вказано, що Україна не імпортує блакитне паливо з території РФ вже 433 дні.
Нагадаємо, Україна в січні збільшила транзит газу до Європи в 1,4 раза.