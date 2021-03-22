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Україна у найближчій перспективі сподівається на отримання ПДЧ у НАТО - Разумков

Україна у найближчій перспективі сподівається на отримання ПДЧ у НАТО - Разумков

Київ • УНН

 • 21591 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. Україна розраховує на отримання в найближчій перспективі плану дій щодо членства (ПДЧ) у НАТО. Про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Цитата

“Реформування військової та безпекової сфери України у відповідності до стандартів НАТО — наш пріоритет. Ми вже ухвалили деякі рішення, що наближають нас до євроатлантичної інтеграції, і продовжуємо рухатися цим шляхом”, — написав Разумков.

Деталі

Голова ВР повідомив, що сьогодні під час зустрічі із Заступником Генерального секретаря НАТО Мірче Джоане в штаб-квартирі Альянсу мав нагоду висловити вдячність за визнання України Партнером НАТО із розширеними можливостями.

“Це — важливий етап євроатлантичних прагнень нашої держави. Логічним кроком на цьому шляху буде отримання Плану дій щодо членства в Альянсі. Сподіваємося на консенсус серед союзників та надання Україні ПДЧ в найближчій перспективі”, — зазначив Разумков.

Він зауважив, що для Верховної Ради посилення співпраці з НАТО є пріоритетним завданням.

“На жаль, через пандемію коронавірусу довелося відкласти проведення в Києві сесії Парламентської асамблеї НАТО. Але ми вдячні партнерам, що за пропозицією України погодили її проведення в травні 2022 року. Ми цінуємо рішучу позицію Альянсу щодо анексії Криму та агресії на сході нашої країни, а також підтримку державами-членами НАТО реформ в Україні”, — написав голова Верховної Ради.

Доповнення

Україна підписала технічну угоду про приєднання країни до Центру передового досвіду НАТО з питань енергетичної безпеки у Вільнюсі.

Наприкінці лютого Президент України Володимир Зеленський обговорив з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом актуальні питання реалізації євроатлантичного курсу України та можливості поглиблення практичної співпраці з Альянсом, а також повідомив, що найближчою метою України — є ПДЧ НАТО.

Нагадаємо, віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що вступ України до НАТО — це принципове питання для політичного лідерства України.

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