Верещук: Україна готова отримати План дій щодо членства в НАТО

Цитата

"НАТО ставить умови і вони виконувані, а не захмарні. Вони не політичні. Наприклад, розділити повноваження між міністром оборони і командувачем Збройних сил, а це законодавчі зміни. По кожному напрямку є чіткі умови і дедлайни, і також мають бути відповідальні особи. Одним словом – піднатиснемо: якщо ми це зробимо - у нас є всі шанси", - сказала Верещук журналістам у кулуарах ВР.

Доповнення

Наприкінці лютого Президент України Володимир Зеленський обговорив з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом актуальні питання реалізації євроатлантичного курсу України та можливості поглиблення практичної співпраці з Альянсом, а також повідомив, що найближчою метою України — є ПДЧ НАТО.

“На сьогодні найбільш актуальним для України є питання перспективи отримання Плану дій щодо членства в НАТО. Радий чути, що двері НАТО для України відчинені. Дякую, що особисто члени Альянсу підтримують нас у бажанні досягти членства у НАТО. Наша найближча мета — ПДЧ. Ми серйозно ставимося до реформ, оскільки це — насамперед зміцнення нашого оборонного сектору”, — сказав Зеленський.