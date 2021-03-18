Україна приєднується до центру передового досвіду НАТО з енергобезпеки

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“Важливо максимально реалізувати наш потенціал в статусі партнера НАТО з розширеними можливостями. Ми підписали технічну угоду про приєднання України до Центру передового досвіду НАТО з питань енергетичної безпеки у Вільнюсі. Це чергове посилення нашої взаємодії з Альянсом. Звісно ми сподіваємося і на підтримку Литвою наших зусиль щодо отримання плану дій щодо членства в НАТО”, — розповів Зеленський.

Доповнення

Наприкінці лютого Президент України Володимир Зеленський обговорив з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом актуальні питання реалізації євроатлантичного курсу України та можливості поглиблення практичної співпраці з Альянсом, а також повідомив, що найближчою метою України — є ПДЧ НАТО.

Нагадаємо, віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що вступ України до НАТО — це принципове питання для політичного лідерства України.