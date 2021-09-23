Україна також просила бойовиків віддати останки військового, але отримала відмову - Гармаш

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 • 13558 перегляди

КИЇВ. 23 вересня. УНН. Українська сторона також просила бойовиків віддати останки військового, але отримала відмову. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив член української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш, передає УНН.

Цитата

“Сьогодні ... в якості ініціативи доброї волі ... Українська сторона передала протилежній стороні останки особи, яка загинула в ході конфлікту: Мялкіна Анатолія Володимировича ...”. За цими офіційними рядками не видно ні материнського болю, ні особистості людини, ні іншої людини, яка залишилася неназваною ... Тільки ім’я і факт передачі останків. “Як ініціативи доброї волі” ... Уже чую нарікання обурення такою “ініціативою” людей на “цей бік”, які роками чекають останків своїх близьких ... Мялкін загинув під Слов’янськом у 2014 році. Природно, він воював на “протилежному боці”. Та “сторона” звернулася до нас на ТКГ з проханням віддати останки, оскільки мати загиблого хворіє останньою стадією онкології і хоче померти, поховавши сина. Для нас, материнська біль однакова на всіх “сторонах”. І ми пообіцяли опрацювати це питання, попросивши натомість останки іншого сина, інший матері, що живе на “цьому боці”, — повідомив Гармаш.

Деталі

Він відзначив, що не буде називати його імені, щоб не травмувати рідних. Однак, в результаті, не відразу, через кілька днів, але на “добру волю” України відповіли відмовою.

“Був вибір: вчинити як вони і теж зупинити передачу останків, або дати матері поховати сина і піти зі спокійною душею. Ми віддали. Ми не повинні і не будемо уподібнюватися нелюдів, які утримують в заручниках на окупованій території не тільки живих, але і мертвих ...”, - додав Гармаш.

Що було раніше

Українська сторона передала до ОРДЛО останки бойовика Мялкіна Анатолія Володимировича, що зник безвісти у червні 2014 року в районі міста Слов’янськ Донецької області.

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