Зник на Донбасі у 2014 році: Київ передав до ОРДЛО останки загиблого бойовика

Цитата

“Сьогодні, 23 вересня в якості ініціативи доброї волі та в рамках діяльності Гуманітарної підгрупи ТКГ Українська сторона передала останки особи, що загинула у ході конфлікту Мялкіна Анатолія Володимировича, що зник безвісти у червні 2014 року в районі міста Слов’янськ Донецької області. Останки передані його матері”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Зокрема, українська сторона подякувала за відповідну допомогу координатору Гуманітарної підгрупи Шарлотті Реландер.

Доповнення

Протягом минулої доби, 22 вересня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил була контрольованою. Порівняно з попередньою добою інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення значно зросла, поранено двоє військових.