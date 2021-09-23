Зник на Донбасі у 2014 році: Київ передав до ОРДЛО останки загиблого бойовика
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Українська сторона передала до ОРДЛО останки бойовика, який зник безвісти на Донбасі у 2014 році. Про це Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі повідомила на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
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“Сьогодні, 23 вересня в якості ініціативи доброї волі та в рамках діяльності Гуманітарної підгрупи ТКГ Українська сторона передала останки особи, що загинула у ході конфлікту Мялкіна Анатолія Володимировича, що зник безвісти у червні 2014 року в районі міста Слов’янськ Донецької області. Останки передані його матері”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Зокрема, українська сторона подякувала за відповідну допомогу координатору Гуманітарної підгрупи Шарлотті Реландер.
Доповнення
Протягом минулої доби, 22 вересня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил була контрольованою. Порівняно з попередньою добою інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення значно зросла, поранено двоє військових.