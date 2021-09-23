Напруга у зоні ООС зросла: бойовики поранили двох військових

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Збройні формування Російської Федерації нарощували обстріли позицій українських захисників, 12 разів порушивши режим припинення вогню, з них 2 рази із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. В напрямку Світлодарська противник відкривав прицільний вогонь по позиціях українських воїнів, використовуючи великокаліберні кулемети.

На Приазов’ї ворог тричі застосував безпілотні літальні апарати, за допомогою яких здійснив скидання ВОГ-17 біля Павлополя та двічі біля Водяного. Також поблизу цих населених пунктів противник тричі здіснив обстріли з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, два з яких в бік Водяного.

Російські найманці вели прицільний вогонь зі стрілецької зброї в районі населених пунктів ЗАЙЦЕВЕ та Новотошківське. Крім того, неподалік Новотошківськогоо незаконні збройні формування двічі застосували гранатомети різних систем.

Поблизу Причепилівки російсько-окупаційні війська двічі застосували заборонене озброєння, здійснивши 23 постріли з мінометів калібру 120 мм.

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“Внаслідок ворожих дій два військовослужбовця Об’єднаних сил дістали вогнепальні поранення. Їм було надано невідкладну домедичну допомогу та евакуйовано до шпиталю. Стан здоров’я воїнів — задовільний”, — йдеться у штабі ООС.

Українські захисники вели активну оборону та подавляли вогневі засоби противника, застосовуючи дозволене Мінськими домовленостями озброєння. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Нагадаємо

Місія ОБСЄ зафіксувала протягом вівторка, 21 вересня, 117 порушень режиму припинення вогню в Донецькій області та 79 - на Луганщині