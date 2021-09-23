За добу місія ОБСЄ зафіксувала майже 200 обстрілів на Донбасі

Деталі

У Донецькій області СММ зафіксувала 117 порушень режиму припинення вогню, зокрема 8 вибухів невизначеного походження. Більшість порушень режиму припинення вогню сталася в районах навколо Донецької фільтрувальної станції (15 км на північ від Донецька) та н. п. Софіївка (непідконтрольна урядові, 40 км на північний схід від Донецька).

У Луганській області Місія зафіксувала 79 порушень режиму припинення вогню, зокрема 76 вибухів невизначеного походження.

Зазначається, що більшість порушень сталася в районах на захід від н. п. Весела Гора (непідконтрольний урядові, 16 км на північ від Луганська), на південний захід від н. п. Старий Айдар (підконтрольний урядові, 20 км на північний захід від Луганська) та на південний захід від Станиці Луганської (підконтрольна урядові, 16 км на північний схід від Луганська).

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