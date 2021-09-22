ООС: вдень російські бойовики п'ять разів порушили режим тиші

Деталі

У напрямку Світлодарська російські бойовики обстрілювали позиції українських воїнів, використовуючи великокаліберні кулемети.

Біля населених пунктів Водяне та Павлопіль російсько-окупаційні війська застосували два ворожі безпілотні літальні апарати, за допомогою яких здійснили скидання ВОГ-17.

Поблизу Павлополя ворог відкривав вогонь із гранатометів різних систем, випустивши понад три десятки боєприпасів. Окрім того, російські найманці обстріляли район Зайцевого зі стрілецької зброї.

Втрат серед українських захисників немає.

Військовослужбовці Об’єднаних сил відкривали вогонь у відповідь, застосовуючи дозволене Мінськими домовленостями озброєння, завдяки чому змусили противника припинити вогневу активність.

Нагадаємо

Протягом минулої доби, 21 вересня, бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню, з них один раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.