ООС: днем российские боевики пять раз нарушили режим тишины
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. С начала суток, 22 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщил пресс-центр ООС, информирует УНН.
Детали
В направлении Светлодарска российские боевики обстреливали позиции украинских воинов, используя крупнокалиберные пулеметы.
У населенных пунктов Водяное и Павлополь российско-оккупационные войска применили два враждебных беспилотных летательных аппарата, с помощью которых осуществили сброс ВОГ-17.
Вблизи Павлополя враг открывал огонь из гранатометов различных систем, выпустив более трех десятков боеприпасов. Кроме того, российские наемники обстреляли район Зайцевого из стрелкового оружия.
Потерь среди украинских защитников нет.
Военнослужащие Объединенных сил открывали огонь в ответ, применяя разрешенное Минскими договоренностями вооружение, благодаря чему заставили противника прекратить огневую активность.
Напомним
За прошедшие сутки, 21 сентября, боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня, из них один раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.