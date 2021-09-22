ООС: зафіксували 4 ворожі обстріли
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Протягом минулої доби, 21 вересня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил була контрольованою. Порівняно з попередньою добою інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення зменшилась. Про це повідомляє УНН з посиланням на штаб ООС.
Деталі
Бойовики продовжували обстріли позицій українських захисників, 4 рази порушивши режим припинення вогню, з них 1 раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Поблизу Кам’янки російсько-окупаційні війська застосували заборонене озброєння, здійснивши 15 пострілів з мінометів калібру 120 мм. В напрямку населеного пункту Шуми, намагаючись викликати вогонь у відповідь, противник обстріляв наші позиції зі стрілецької зброї.
Біля Лебединського російські найманці задіяли гранатомети різних систем. В бік Новолуганського ворог вів вогонь з великокаліберних кулеметів та підствольних гранатометів.
Нагадаємо
Від початку доби, 21 вересня, на Донбасі зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.