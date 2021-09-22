ООС: зафиксировано 4 враждебные обстрелы
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. За прошедшие сутки, 21 сентября, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была контролируемой. По сравнению с предыдущими сутками интенсивность боевых действий на линии соприкосновения уменьшилась. Об этом сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.
Детали
Боевики продолжали обстрелы позиций украинских защитников, 4 раза нарушив режим прекращения огня, из них 1 раз с применением запрещенного минского договоренностями вооружения.
Вблизи Каменки российско-оккупационные войска применили запрещено вооружение, совершив 15 выстрелов из минометов калибра 120 мм. В направлении населенного пункта Шумы, пытаясь вызвать ответный огонь, противник обстрелял наши позиции из стрелкового оружия.
У Лебединского российские наемники задействовали гранатометы различных систем. В сторону Новолуганское враг вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и подствольных гранатометов.
Напомним
С начала суток, 21 сентября, на Донбассе зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.