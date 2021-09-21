Ситуація на Донбасі: від початку доби бойовики два рази порушили "режим тиші"

Деталі

Поблизу Кам’янки російсько-окупаційні війська застосували заборонені міномети калібру 120 мм, здійснивши 15 пострілів.

В напрямку населеного пункту Шуми противник здійснив прицільний обстріл позицій українських захисників зі стрілецької зброї.

Військовослужбовці Збройних сил України вели активну оборону та подавляли вогневі засоби противника, застосовуючи дозволене Мінськими домовленостями озброєння.

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишаються незмінними. Втрат серед українських захисників немає.

“До операції Об’єднаних сил залучено й інші складові сил оборони, які виконують завдання за призначенням. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували майже 2 гектари території, передали на знищення 35 вибухонебезпечних предметів”, — йдеться в повідомленні.

Доповнення

Упродовж минулої доби, 20 вересня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил була контрольованою. Ввечері збройні формування Російської Федерації активізували бойові дії, 5 разів порушивши режим припинення вогню, з них 1 раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.