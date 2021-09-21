Ситуация на Донбассе: с начала суток боевики два раза нарушили "режим тишины"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. С начала суток, 21 сентября, на Донбассе зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, из них 1 обстрел с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщили в штабе ООС, передает УНН.
Детали
Вблизи Каменки российско-оккупационные войска применили запрещенные минометы калибра 120 мм, осуществив 15 выстрелов.
В направлении населенного пункта Шумы противник совершил прицельный обстрел позиций украинских защитников из стрелкового оружия.
Военнослужащие Вооруженных сил Украины вели активную оборону и подавляли огневые средства противника, применяя разрешенное минскими договоренностями вооружение.
Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остаются неизменными. Потерь среди украинских защитников нету.
“До операции Объединенных сил привлечены и другие составляющие сил обороны, которые выполняют задачи по назначению. В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали почти 2 гектара территории, передали на уничтожение 35 взрывоопасных предметов”, — говорится в сообщении.
Дополнение
За прошедшие сутки, 20 сентября, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была контролируемой. Вечером вооруженные формирования Российской Федерации активизировали боевые действия 5 раз нарушив режим прекращения огня, из них 1 раз с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.