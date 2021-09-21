Ситуация на Донбассе: с начала суток боевики два раза нарушили "режим тишины"

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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 125337 просмотра

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 118676 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 116430 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
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2 марта, 04:30 • 123417 просмотра

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Эксклюзив
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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КИЕВ. 21 сентября. УНН. С начала суток, 21 сентября, на Донбассе зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, из них 1 обстрел с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщили в штабе ООС, передает УНН.

Детали

Вблизи Каменки российско-оккупационные войска применили запрещенные минометы калибра 120 мм, осуществив 15 выстрелов.

В направлении населенного пункта Шумы противник совершил прицельный обстрел позиций украинских защитников из стрелкового оружия.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины вели активную оборону и подавляли огневые средства противника, применяя разрешенное минскими договоренностями вооружение.

Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остаются неизменными. Потерь среди украинских защитников нету.

“До операции Объединенных сил привлечены и другие составляющие сил обороны, которые выполняют задачи по назначению. В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали почти 2 гектара территории, передали на уничтожение 35 взрывоопасных предметов”, — говорится в сообщении.

Дополнение

За прошедшие сутки, 20 сентября, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была контролируемой. Вечером вооруженные формирования Российской Федерации активизировали боевые действия 5 раз нарушив режим прекращения огня, из них 1 раз с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

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