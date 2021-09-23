За сутки миссия ОБСЕ зафиксировала почти 200 обстрелов на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 23 сентября. УНН. Миссия ОБСЕ зафиксировала в течение вторника, 21 сентября, 117 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и 79 - на Луганщине. Об этом говорится в ежедневном отчете миссии, пишет УНН.
Детали
В Донецкой области СММ зафиксировала 117 нарушений режима прекращения огня, в том числе 8 взрывов неопределенного происхождения. Большинство нарушений режима прекращения огня произошла в районах вокруг Донецкой фильтровальной станции (15 км к северу от Донецка) и н. п. Софиевка (неподконтрольна правительству, 40 км к северо-востоку от Донецка).
В Луганской области Миссия зафиксировала 79 нарушений режима прекращения огня, в том числе 76 взрывов неопределенного происхождения.
Отмечается, что большинство нарушений произошло в районах к западу от р. п. Веселая Гора (неподконтрольный правительству, 16 км к северу от Луганска), юго-западнее н. п. Старый Айдар (подконтролен правительству, 20 км северо-западнее Луганска) и юго-западнее Станицы Луганской (подконтрольна правительству, 16 км северо-восточнее Луганска).
Напомним
Ввдень российские боевики пять раз нарушили режим тишины.