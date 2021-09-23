Напряжение в зоне ООС возросла: боевики ранили двух военных

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КИЕВ. 23 вереснря. УНН. За прошедшие сутки, 22 сентября, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была контролируемой. По сравнению с предыдущими сутками интенсивность боевых действий на линии соприкосновения значительно возросло, ранены двое военных. Об этом информируют в штабе ООС, пишет УНН.

Детали

Вооруженные формирования Российской Федерации наращивали обстрелы позиций украинских защитников, 12 раз нарушив режим прекращения огня, из них 2 раза с применением запрещенного минского договоренностями вооружения. В направлении Светлодарска противник открывал прицельный огонь по позициям украинских воинов, используя крупнокалиберные пулеметы.

На Приазовье враг трижды применил беспилотные летательные аппараты, с помощью которых осуществил сброс ВОГ-17 у Павлополь и дважды у Водяного. Также вблизи этих населенных пунктов противник трижды совершил обстрелы из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, два из которых в сторону Водяного.

Российские наемники вели прицельный огонь из стрелкового оружия в районе населенных пунктов зайцев и Новотошковское. Кроме того, неподалеку Новотошкивськогоо незаконные вооруженные формирования дважды применили гранатометы различных систем.

Вблизи Причепиловка российско-оккупационные войска дважды применили запрещено вооружение, совершив 23 выстрела из минометов калибра 120 мм.

Цитата

“В результате враждебных действий два военнослужащего Объединенных сил получили огнестрельные ранения. Им была оказана неотложная домедицинскую помощь и эвакуированы в госпиталь. Состояние здоровья воинов — удовлетворительное ”, - говорится в штабе ООС.

Украинские защитники вели активную оборону и подавляли огневые средства противника, применяя разрешено минского договоренностями вооружения. Благодаря усилиям наших воинов рубеже украинских подразделений остались неизменными.

Напомним

Миссия ОБСЕ зафиксировала в течение вторника, 21 сентября, 117 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и 79 — в Луганской

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