Напряжение в зоне ООС возросла: боевики ранили двух военных
Киев • УНН
КИЕВ. 23 вереснря. УНН. За прошедшие сутки, 22 сентября, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была контролируемой. По сравнению с предыдущими сутками интенсивность боевых действий на линии соприкосновения значительно возросло, ранены двое военных. Об этом информируют в штабе ООС, пишет УНН.
Детали
Вооруженные формирования Российской Федерации наращивали обстрелы позиций украинских защитников, 12 раз нарушив режим прекращения огня, из них 2 раза с применением запрещенного минского договоренностями вооружения. В направлении Светлодарска противник открывал прицельный огонь по позициям украинских воинов, используя крупнокалиберные пулеметы.
На Приазовье враг трижды применил беспилотные летательные аппараты, с помощью которых осуществил сброс ВОГ-17 у Павлополь и дважды у Водяного. Также вблизи этих населенных пунктов противник трижды совершил обстрелы из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, два из которых в сторону Водяного.
Российские наемники вели прицельный огонь из стрелкового оружия в районе населенных пунктов зайцев и Новотошковское. Кроме того, неподалеку Новотошкивськогоо незаконные вооруженные формирования дважды применили гранатометы различных систем.
Вблизи Причепиловка российско-оккупационные войска дважды применили запрещено вооружение, совершив 23 выстрела из минометов калибра 120 мм.
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“В результате враждебных действий два военнослужащего Объединенных сил получили огнестрельные ранения. Им была оказана неотложная домедицинскую помощь и эвакуированы в госпиталь. Состояние здоровья воинов — удовлетворительное ”, - говорится в штабе ООС.
Украинские защитники вели активную оборону и подавляли огневые средства противника, применяя разрешено минского договоренностями вооружения. Благодаря усилиям наших воинов рубеже украинских подразделений остались неизменными.
Напомним
Миссия ОБСЕ зафиксировала в течение вторника, 21 сентября, 117 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и 79 — в Луганской