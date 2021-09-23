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Исчез на Донбассе в 2014 году: Киев передал в ОРДЛО останки погибшего боевика

Исчез на Донбассе в 2014 году: Киев передал в ОРДЛО останки погибшего боевика

Киев  •  УНН

 • 23144 просмотра

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Украинская сторона передала в ОРДЛО останки боевика, который пропал без вести на Донбассе в 2014 году. Об этом Украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе сообщила на своей странице в Facebook, передает УНН.

Цитата

"Сегодня, 23 сентября в качестве инициативы доброй воли и в рамках деятельности Гуманитарного подгруппы ТКГ Украинская сторона передала останки человека, погибшего в ходе конфликта Мялкина Анатолия Владимировича, что пропал без вести в июне 2014 года в районе города Славянск Донецкой области. Останки переданы его матери", - говорится в сообщении.

Детали

В частности, украинская сторона поблагодарила за соответствующую помощь координатора Гуманитарной подгруппы Шарлотту Реландер.

Дополнение

За прошедшие сутки, 22 сентября, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была контролируемой. По сравнению с предыдущими сутками интенсивность боевых действий на линии соприкосновения значительно возросла, ранены двое военных.

Украинские Национальные Новости

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