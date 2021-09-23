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Украина также просила боевиков отдать останки военного, но получила отказ - Гармаш

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 сентября. УНН. Украинская сторона также просила боевиков отдать останки военного, но получила отказ. Об этом на своей странице в Facebook сообщил член украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Сергей Гармаш, передает УНН.

Цитата

""Сегодня… в качестве инициативы доброй воли… Украинская сторона передала противоположной стороне останки лица, которое погибло в ходе конфликта: Мялкина Анатолия Владимировича…".

За этими официальными строками не видно ни материнской боли, ни личности человека, ни другого человека, который остался не названным … Только имя и факт передачи останков. "В качестве инициативы доброй воли"… Уже слышу ропот возмущения такой "инициативой" людей на "этой стороне", которые годами ждут останков своих близких…

Мялкин погиб под Славянском в 2014 году. Естественно, он воевал на "противоположной стороне". Та "сторона" обратилась к нам на ТКГ с просьбой отдать останки, поскольку мать погибшего болеет последней стадией онкологии и хочет умереть, похоронив сына. Для нас, материнская боль одинакова на всех "сторонах". И мы пообещали проработать этот вопрос, попросив взамен останки другого сына, другой матери, живущей на "этой стороне", - сообщил Гармаш.

Детали

Он отметил, что не будет называть его имени, чтобы не травмировать родных. Однако, в итоге, не сразу, через несколько дней, но на "добрую волю" Украине ответили отказом.

"Был выбор: поступить как они и тоже остановить передачу останков, или дать матери похоронить сына и уйти со спокойной душой. Мы отдали. Мы не должны и не будем уподобляться нелюдям, которые удерживают в заложниках на оккупированной территории не только живых, но и мертвых...", - добавил Гармаш.

Что было раньше

Украинская сторона передала в ОРДЛО останки боевика Мялкина Анатолия Владимировича, который пропал без вести в июне 2014 года в районе города Славянск Донецкой области.

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