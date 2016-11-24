Україна та ЄС підписали низку двосторонніх документів про співпрацю

$41.320.07
47.030.11
ukru
Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 7402 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 95999 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 107075 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 106774 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 109266 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 117065 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 174036 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 75623 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 163109 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 112814 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
6м/с
27%
Популярнi новини

Війна росії проти України триває за сценарієм путіна - CNN

14 квітня, 22:56 • 24730 перегляди

У Конгрес США внесли законопроєкт про підтримку України та санкції проти рф - Reuters

14 квітня, 23:43 • 22284 перегляди

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

03:29 • 21115 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

04:26 • 29835 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 18786 перегляди
Публікації

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 10812 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 18792 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 95991 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 174033 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 190879 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 4048 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 103271 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 105242 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 49297 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 52292 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Україна та ЄС підписали низку двосторонніх документів про співпрацю

Київ • УНН

 • 12335 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. У присутності Президента України Петра Порошенка, президента Європейської Ради Дональда Туска, президента Європейської Комісії Жана-Клода Юнкера у Брюсселі підписано низку двосторонніх документів про співпрацю між Україною та Євросоюзом, передає УНН з посиланням на прес-службу Глави держави.

Україна та ЄС підписали низку двосторонніх документів про співпрацю

Меморандум про взаєморозуміння щодо стратегічного енергетичного партнерства між Україною та ЄС спільно з Європейським співтовариством з атомної енергії підписали міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик та віце-президент Європейської Комісії з питань Енергетичного союзу Марош Шефчович.

"Підписаний меморандум передбачає, зокрема розширення співробітництва сторін щодо зміцнення енергетичної безпеки на основі принципу солідарності та довіри; забезпечення повної інтеграції енергетичних ринків України та ЄС та імплементації Третього енергетичного пакету ЄС; підвищення енергоефективності у всіх галузях споживання енергії; скорочення викидів парникових газів; сприяння використанню та розвитку відновлювальних джерел енергії, тощо", - йдеться у повідомленні.

Віце-прем’єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе та комісар ЄС з питань європейської політики сусідства та переговорів з розширення Йоганесс Хан підписали Угоду про фінансування заходу “Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні”.

"Угода базується на результатах імплементації плану дій щодо лібералізації ЄС візового режиму для України, виконання контракту для України з розбудови держави, проекту ЄС “Підтримка реформ у сфері юстиції”, імплементації Програми рамкового співробітництва між ЄС та Радою Європи для держав СхП на 2014-2017 рр., а також діяльності Консультативної місії ЄС з реформування сектору цивільної безпеки", - сказано у повідомленні.

Загальний бюджет впровадження ініціативи, за даними АП, становить 16,34 млн євро, з яких внесок з боку ЄС становить 15 млн євро, співфінансування МЗС Данії — 1,34 млн євро.

Вказано, що кошти ЄС будуть спрямовані на посилення спроможностей органів державної влади, відповідальних за боротьбу з корупцією - Національного антикорупційного бюро України, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Національного агентства з питань запобігання корупції, Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, а також забезпечення доброчесності працівників інших установ та органів юстиції.

"Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні також має на меті покращення парламентського нагляду за процесом реалізації реформ та спроможностей Верховної Ради України аналізувати та удосконалювати стратегічну та нормативно-правову базу, у тому числі шляхом створення міжнародної консультативної ради Комітету ВРУ з питань запобігання і протидії корупції. В рамках ініціативи буде залучено громадянське суспільство та засоби масової інформації до здійснення антикорупційних заходів, зокрема шляхом популяризації “слідчої журналістики”, а також здійснюватиметься співробітництво із заінтересованими місцевими органами влади в рамках пілотних проектів “Чисте місто” з метою демонстрації позитивних змін, які може принести ефективна протидія корупції", - додали в АП.

Виконання вищезазначених цілей, як очікується, дозволить створити в Україні єдиний центр підтримки установ, діяльність яких спрямована на протидію корупції.

Реалізація проекту розпочнеться наприкінці 2016 року за безпосередньої участі МЗС Данії, яке наразі уже бере участь у реалізації в Україні антикорупційної ініціативи у рамках Програми розвитку ООН, із залученням компетентних установ держав-членів ЄС.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$65.19
Bitcoin
$85,718.60
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.79
Золото
$3,241.35
Ethereum
$1,644.77