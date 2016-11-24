Україна та ЄС підписали низку двосторонніх документів про співпрацю

Меморандум про взаєморозуміння щодо стратегічного енергетичного партнерства між Україною та ЄС спільно з Європейським співтовариством з атомної енергії підписали міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик та віце-президент Європейської Комісії з питань Енергетичного союзу Марош Шефчович.

"Підписаний меморандум передбачає, зокрема розширення співробітництва сторін щодо зміцнення енергетичної безпеки на основі принципу солідарності та довіри; забезпечення повної інтеграції енергетичних ринків України та ЄС та імплементації Третього енергетичного пакету ЄС; підвищення енергоефективності у всіх галузях споживання енергії; скорочення викидів парникових газів; сприяння використанню та розвитку відновлювальних джерел енергії, тощо", - йдеться у повідомленні.

Віце-прем’єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе та комісар ЄС з питань європейської політики сусідства та переговорів з розширення Йоганесс Хан підписали Угоду про фінансування заходу “Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні”.

"Угода базується на результатах імплементації плану дій щодо лібералізації ЄС візового режиму для України, виконання контракту для України з розбудови держави, проекту ЄС “Підтримка реформ у сфері юстиції”, імплементації Програми рамкового співробітництва між ЄС та Радою Європи для держав СхП на 2014-2017 рр., а також діяльності Консультативної місії ЄС з реформування сектору цивільної безпеки", - сказано у повідомленні.

Загальний бюджет впровадження ініціативи, за даними АП, становить 16,34 млн євро, з яких внесок з боку ЄС становить 15 млн євро, співфінансування МЗС Данії — 1,34 млн євро.

Вказано, що кошти ЄС будуть спрямовані на посилення спроможностей органів державної влади, відповідальних за боротьбу з корупцією - Національного антикорупційного бюро України, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Національного агентства з питань запобігання корупції, Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, а також забезпечення доброчесності працівників інших установ та органів юстиції.

"Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні також має на меті покращення парламентського нагляду за процесом реалізації реформ та спроможностей Верховної Ради України аналізувати та удосконалювати стратегічну та нормативно-правову базу, у тому числі шляхом створення міжнародної консультативної ради Комітету ВРУ з питань запобігання і протидії корупції. В рамках ініціативи буде залучено громадянське суспільство та засоби масової інформації до здійснення антикорупційних заходів, зокрема шляхом популяризації “слідчої журналістики”, а також здійснюватиметься співробітництво із заінтересованими місцевими органами влади в рамках пілотних проектів “Чисте місто” з метою демонстрації позитивних змін, які може принести ефективна протидія корупції", - додали в АП.

Виконання вищезазначених цілей, як очікується, дозволить створити в Україні єдиний центр підтримки установ, діяльність яких спрямована на протидію корупції.

Реалізація проекту розпочнеться наприкінці 2016 року за безпосередньої участі МЗС Данії, яке наразі уже бере участь у реалізації в Україні антикорупційної ініціативи у рамках Програми розвитку ООН, із залученням компетентних установ держав-членів ЄС.