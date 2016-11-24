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Украина и ЕС подписали ряд двусторонних документов о сотрудничестве

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 ноября. УНН. В присутствии Президента Украины Петра Порошенко, президента Европейского Совета Дональда Туска, президента Европейской Комиссии Жана-Клода Юнкера в Брюсселе подписан ряд двусторонних документов о сотрудничестве между Украиной и Евросоюзом, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Украина и ЕС подписали ряд двусторонних документов о сотрудничестве

Меморандум о взаимопонимании относительно стратегического энергетического партнерства между Украиной и ЕС совместно с Европейским сообществом по атомной энергии подписали министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик и вице-президент Европейской Комиссии по вопросам Энергетического союза Марош Шефчович.

"Подписанный меморандум предусматривает, в частности расширение сотрудничества сторон по укреплению энергетической безопасности на основе принципа солидарности и доверия; обеспечение полной интеграции энергетических рынков Украины и ЕС и имплементацию Третьего энергетического пакета ЕС; повышение энергоэффективности во всех отраслях потребления энергии; сокращение выбросов парниковых газов; содействие использованию и развитию возобновляемых источников энергии, и тому подобное", - говорится в сообщении.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе и комиссар ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоганесс Хан подписали Соглашение о финансировании мероприятия "Антикоррупционная инициатива ЕС в Украине".

"Соглашение базируется на результатах имплементации плана действий относительно либерализации ЕС визового режима для Украины, исполнения контракта для Украины по развитию государства, проекта ЕС "Поддержка реформ в сфере юстиции", имплементации Программы рамочного сотрудничества между ЕС и Советом Европы для государств ВП на 2014-2017 гг., а также деятельности Консультативной миссии ЕС по реформированию сектора гражданской безопасности", - сказано в сообщении.

Общий бюджет внедрения инициативы, по данным АП, составляет 16,34 млн евро, из которых вклад ЕС составляет 15 млн евро, софинансирование МИД Дании - 1,34 млн евро.

Указано, что средства ЕС будут направлены на усиление возможностей органов государственной власти, ответственных за борьбу с коррупцией - Национального антикоррупционного бюро Украины, Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, а также обеспечения добропорядочности работников других учреждений и органов юстиции.

"Антикоррупционная инициатива ЕС в Украине также имеет целью улучшение парламентского надзора за процессом реализации реформ и возможностей Верховной Рады Украины анализировать и совершенствовать стратегическую и нормативно-правовую базу, в том числе путем создания международного консультативного совета Комитета ВРУ по вопросам предотвращения и противодействия коррупции. В рамках инициативы будет привлечено гражданское общество и средства массовой информации к осуществлению антикоррупционных мер, в частности путем популяризации "следственной журналистики", а также будет осуществляться сотрудничество с заинтересованными местными органами власти в рамках пилотных проектов "Чистый город" с целью демонстрации позитивных изменений, которые может принести эффективное противодействие коррупции", - добавили в АП.

Выполнение вышеуказанных целей, как ожидается, позволит создать в Украине единый центр поддержки учреждений, деятельность которых направлена на противодействие коррупции.

Реализация проекта начнется в конце 2016 года при непосредственном участии МИД Дании, которое в настоящее время уже принимает участие в реализации в Украине антикоррупционной инициативы в рамках Программы развития ООН, с привлечением компетентных учреждений государств-членов ЕС.

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