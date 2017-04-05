Україна та Данія посилять співробітництво у військовій сфері – П.Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Україна та Данія посилять військове співробітництво. Про це під час брифінгу повідомив Президент України Петро Порошенко, передає УНН.
“Ми плануємо посилити наше співробітництво у військовій сфері по трьом НАТО-трастовим проектам”, — повідомив П.Порошенко.
Нагадаємо, сьогодні Президент перебуває з офіційним візитом у Данії.
Як повідомляв УНН, П.Порошенко та спікер парламенту Данії обговорили безпекову ситуацію на Донбасі.