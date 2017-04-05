Украина и Дания усилят сотрудничество в военной сфере - П.Порошенко

"Мы планируем усилить наше сотрудничество в военной сфере по трем НАТО-трастовым проектам", - сообщил П.Порошенко.

Напомним, сегодня Президент находится с официальным визитом в Дании.

Как сообщал УНН, П.Порошенко и спикер парламента Дании обсудили ситуацию с безопасностью в Донбассе .

Также П.Порошенко встретился с Королевой Дании Маргрете ІІ.