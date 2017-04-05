Украина и Дания усилят сотрудничество в военной сфере - П.Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Украина и Дания усилят военное сотрудничество. Об этом во время брифинга сообщил Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.
"Мы планируем усилить наше сотрудничество в военной сфере по трем НАТО-трастовым проектам", - сообщил П.Порошенко.
Напомним, сегодня Президент находится с официальным визитом в Дании.
Как сообщал УНН, П.Порошенко и спикер парламента Дании обсудили ситуацию с безопасностью в Донбассе .