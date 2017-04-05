Украина и Дания усилят сотрудничество в военной сфере - П.Порошенко

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 9013 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 88484 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 113405 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 171881 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 126339 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 122821 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115815 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106360 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107415 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103855 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Украина и Дания усилят сотрудничество в военной сфере - П.Порошенко

Украина и Дания усилят сотрудничество в военной сфере - П.Порошенко

Киев  •  УНН

 • 12489 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Украина и Дания усилят военное сотрудничество. Об этом во время брифинга сообщил Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.

"Мы планируем усилить наше сотрудничество в военной сфере по трем НАТО-трастовым проектам", - сообщил П.Порошенко.

Напомним, сегодня Президент находится с официальным визитом в Дании.

Как сообщал УНН, П.Порошенко и спикер парламента Дании обсудили ситуацию с безопасностью в Донбассе .

Также П.Порошенко встретился с Королевой Дании Маргрете ІІ.

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