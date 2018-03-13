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Україна стала лідером з експорту м'яса птиці в ЄС

Україна стала лідером з експорту м'яса птиці в ЄС

Київ • УНН

 • 13751 перегляди

КИЇВ. 13 березня. УНН. У 2017 році Україна експортувала 163 тис. тонн м'яса птиці в країни Євросоюзу, передає УНН з посиланням на статистичну звітність Європейської комісії.

Таким чином, за рік Україна наростила експорт м’яса птиці до країн ЄС на 41,9%.

Друге місце в світі належить Гонконгу. У 2017 році Гонконг експортував 148 тис. тонн м’яса птиці в країни Євроюзу. Замикає трійку лідерів Гана з показником експорту м’яса птиці у 135 тис. тонн.

Міжнародні експерти прогнозують Україні ключову роль на ринку птиці в ЄС.

“Високі ставки імпортних зборів захищають ЄС від ввезення м’яса птиці з країн, що не входять до ЄС. Однак, навіть при значних імпортних зборах ціна пропозиції філе грудки з Бразилії і України дорівнює або нижче ціни пропозиції виробників ЄС”, — йдеться у дослідженні асоціації виробників м’яса птиці “Конкурентоспроможність м’яса птиці в ЄС”.

Ціни на курку у роздрібній торгівлі теж відрізняються суттєво. В супермаркеті Німеччини 1 кг курячої тушки коштує близько 5 євро, що втричі більше ніж в Україні.

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