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Украина стала лидером по экспорту мяса птицы в ЕС

Украина стала лидером по экспорту мяса птицы в ЕС

Киев  •  УНН

 • 13748 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. В 2017 году Украина экспортировала 163 тыс. тонн мяса птицы в страны Евросоюза, передает УНН со ссылкой на статистическую отчетность Европейской комиссии.

Таким образом, за год Украина нарастила экспорт мяса птицы в страны ЕС на 41,9%.

Второе место в мире принадлежит Гонконгу. В 2017 году Гонконг экспортировал 148 тыс. тонн мяса птицы в страны Евроюза. Замыкает тройку лидеров Гана с показателем экспорта мяса птицы в 135 тыс. тонн.

Международные эксперты прогнозируют Украине ключевую роль на рынке птицы в ЕС.

"Высокие ставки импортных пошлин защищают ЕС от ввоза мяса птицы из стран, не входящих в ЕС. Однако, даже при значительных импортных сборах цена предложения филе грудки из Бразилии и Украины равна или ниже цены предложения производителей ЕС", - говорится в исследовании ассоциации производителей мяса птицы "Конкурентоспособность мяса птицы в ЕС".

Цены на курицу в розничной торговле тоже отличаются существенно. В супермаркете Германии 1 кг куриной тушки стоит около 5 евро, что в три раза больше чем в Украине.

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