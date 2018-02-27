Україна скоротила запаси газу у ПСГ до 10,3 млрд куб. м
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 25 лютого зменшився до 10,322 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані ПАТ "Укртрансгаз".
За останніми даними, за добу в ПСГ України газ не закачувався.
Також протягом доби з ПСГ України було відібрано 102,34 млн куб. м газу.
При цьому в даних за 25 лютого вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини 12,57 млн куб. м, з Угорщини - 2,20 млн куб. м, з Польщі - 1,13 млн куб. м газу.
Так, на сьогодні українські ПСГ заповнені на 33%.
Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.
Нагадаємо, транзит газу у січні скоротився на 32%.