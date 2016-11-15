Україна - Сербія: стали відомі стартові склади команд
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Стали відомі стартові склади національних збірних команд України та Сербії, які зіграють у товариському матчі на стадіоні "Металіст" у Харкові, передає УНН з посиланням на ФФУ.
Україна: 1. Бойко – 2. Бутко, 3. Ордець, 28. Кривцов, 17. Федецький (к), 16. Сидорчук, 35. Малишев, 19. Шахов, 18. Караваєв, 15. Циганков, 8. Зозуля.
Запасні: 12. Пятов (гк), 23. Шевченко (гк), 14. Ротань, 21. Зінченко, 44. Ракицький, 41. Беседін, 7. Ярмоленко, 5. Кучер, 4. Соболь, 6. Степаненко, 22. Петряк, 10. Коноплянка.
Сербія: 12. Райковіч – 5. Ігньовскі, 15. Пейчиновіч, 13. С. Мітровіч, 3. Д. Тошич, 14. Младеновіч, 4. Гудель, 11. Радоя, 18. Катай, 7. З. Тошич (к), 20. Павловіч.
Запасні: 23. Йовановіч (гк), 6. Івановіч, 22. Обрадовіч, 2. Рукавіна, 21. Матіч, 17. Пешич, 19. Максімовіч, 16. Мілівоєвіч, 8. Марковіч, 9. А. Мітровіч.
Нагадаємо, сьогодні о 21.00 на стадіоні "Металіст" відбудеться товариська гра між збірною України та збіроню Сербії.