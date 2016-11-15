Украина - Сербия: стали известны стартовые составы команд
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Стали известны стартовые составы сборных команд Украины и Сербии, которые сыграют в товарищеском матче на стадионе "Металлист" в Харькове, передает УНН со ссылкой на ФФУ.
Украина: 1. Бойко - 2. Бутко, 3. Ордец, 28 Кривцов, 17 Федецкий (к), 16. Сидорчук, 35 Малышев, 19 Шахов, 18 Караваев, 15 Цыганков, 8. Зозуля.
Запасные: 12. Пятов (гк), 23 Шевченко (гк), 14 Ротань, 21 Зинченко, 44 Ракицкий, 41. Беседин, 7. Ярмоленко, 5. Кучер, 4. Соболь, 6. Степаненко, 22. Петряк, 10 Коноплянка.
Сербия: 12. Райкович - 5. Игневски, 15 Пейчинович, 13 С. Митрович 3. Д. Тошич, 14 Младенович 4. Гудель, 11. Радоя, 18. Катай, 7 Тошич (к) , 20. Павлович.
Запасные: 23. Йованович (гк), 6. Иванович, 22. Обрадович, 2. Рукавина, 21 Матич, 17. Пешич, 19 Максимович, 16 Миливоевич, 8. Маркович, 9. А. Митрович.
Напомним, сегодня в 21.00 на стадионе "Металлист" состоится товарищеская игра между сборной Украины и сборной Сербии.