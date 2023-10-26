Україна розраховує на рішення про початок переговорів щодо вступу у Євросоюз – Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Україна практично реалізувала сім рекомендацій Єврокомісії й розраховує на рішення про початок переговорів щодо вступу України у Євросоюз. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час звернення до учасників засідання Європейської ради на рівні лідерів держав ЄС, передає УНН.
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«Саме з погляду утвердження безпеки варто розглядати й ключовий для Європи геополітичний прояв єдності – єдність щодо питання розширення Євросоюзу. Зрозуміло, що шлях кожної нації в ЄС – це робота, заснована на заслугах і на інституційному розвитку. Україна виконує таку роботу. Повністю. Навіть попри повномасштабну війну, ми не просимо винятків із загальних правил. Україна практично реалізувала сім рекомендацій Єврокомісії – і рішення, які були простішими, і рішення, які були складними для політиків. І ми розраховуємо на вашу єдність у відповідь – на рішення про початок переговорів щодо вступу України у Євросоюз», - сказав Зеленський.
Він зазначив, що це рішення ЄС стане одним із найсильніших у цьому десятилітті, і багато в чому воно визначить увесь подальший шлях Євросоюзу.
«Або виграє вся наша з вами Європа разом з Україною, разом із Молдовою, а в перспективі – разом із Грузією та Білоруссю, або… виграє минуле. Я впевнений, ви всі – на боці сучасної Європи. Ми повинні перемогти», - зазначив Зеленський.
Доповнення
Reuters із посиланням на трьох офіційних осіб повідомляло, що 8 листопада виконавча влада Європейського союзу представить оцінку прогресу, досягнутого Україною в її прагненні стати членом ЄС. Це стане ключовим етапом в ухваленні рішення про початок переговорів з Києвом про вступ.