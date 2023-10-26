Украина рассчитывает на решение о начале переговоров о вступлении в Евросоюз - Зеленский

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«Именно с точки зрения утверждения безопасности следует рассматривать и ключевое для Европы геополитическое проявление единства – единство по вопросу расширения Евросоюза. Понятно, что путь каждой нации в ЕС – это работа, основанная на заслугах и на институциональном развитии. Украина выполняет такую работу. Полностью. Даже несмотря на полномасштабную войну, мы не просим исключений из общих правил. Украина практически реализовала семь рекомендаций Еврокомиссии – и решения, которые были проще, и решения, которые были сложными для политиков. И мы рассчитываем на ваше единство в ответ – на решение о начале переговоров о вступлении Украины в Евросоюз», - сказал Зеленский.

Он отметил, что это решение ЕС станет одним из самых сильных в этом десятилетии, и во многом оно определит весь дальнейший путь Евросоюза.

«Либо выиграет вся наша с вами Европа вместе с Украиной, вместе с Молдовой, а в перспективе – вместе с Грузией и беларусью, либо… выиграет прошлое. Я уверен, вы все – на стороне современной Европы. Мы должны победить», - отметил Зеленский.

Дополнение

Reuters со ссылкой на трех официальных лиц сообщало, что 8 ноября исполнительная власть Европейского союза представит оценку прогресса, достигнутого Украиной в ее стремлении стать членом ЕС. Это станет ключевым этапом в принятии решения о начале переговоров с Киевом о вступлении.